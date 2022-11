Six Senses in Zimbabwe con un ecoresort alle Victoria Falls

Emergono i primi particolari su Six Senses Victoria Falls, il primo progetto del gruppo alberghiero nell’Africa subsahariana. Il resort, dalla forte impronta green, sarà inaugurato nel 2025 e sarà costituito da lodge su tre livelli, parzialmente nascosti tra gli alberi, che daranno modo agli ospiti di osservare dall’alto la natura e la fauna selvatica.

Lodge in legno su palafitte

Six Senses sta lavorando con i team di sviluppo di Worth International su uno schema modulare costituito da una serie di strutture di legno disposte su palafitte. Un progetto che, come spiega TopHotelNews, nelle intenzioni degli architetti mira ad alleggerire il più possibile l’impatto ambientale della struttura.



Le sistemazioni non saranno realizzate sul posto per ridurre al minimo l’impatto dei lavori sull’ambiente e saranno collegate tra loro da passerelle e ponti sopraelevati. Oltre a 22 lodge con terrazze private sono previste altre 15 deluxe con piscine sospese e sono in corso progetti per 17 ville individuali con piscina, nove delle quali con più camere da letto.



I servizi

Tra gli spazi comuni un welcome pavilion e una lounge lobby, con servizi quali un ristorante rialzato e un bar panoramico. Ovviamente non potrà mancare la grande Six Senses Spa con innumerevoli strutture welness tra cui quattro sale per trattamenti, una palestra, una piattaforma per lo yoga, piscine calde all’aperto e una sauna panoramica.



L’ecoresort fa parte dell’iniziativas The House of Chinhara, il cui scopo è far ripartire il turismo in Zimbabwe aumentando il nuemro di strutture ricettive ecocompatibili all’interno dell’area protetta Unesco.z



Tra gli altri progetti Six Senses in corso in località remote del pianeta il Six Senses Southern Dunes ad Al Wajh, in Arabia Saudita, che porterà altre 76 camere di lusso al Red Sea Project e la cui apertura è prevista nel quarto trimestre del 2023.



Sarà invece inaugurato nel primo trimestre del 2024 il Six Senses Össurá Valley, situato in un terreno di 4mila acri a Svínhólar vicino a Lóni, in Islanda. Infine in Belize sarà completato nel 2025 il Six Senses sull’isola di Ambergris Caye, di 65 camere, che offrirà agli ospiti l’accesso diretto a una spiaggia nascosta.