Una Esperienze e Artissima, parte un nuovo progetto

Gruppo Una, con il Principi di Piemonte Una Esperienze, si unisce in una nuova e consolidata collaborazione con Artissima, la fiera d’arte contemporanea che si svolge a Torino. Il Salone delle Feste dell’hotel ospita, si legge su Hotelmag, uno dei ‘Progetti speciali in città’, ovvero l’installazione “Tempo rizomatico”, a cura di Diego Cibelli e della galleria Alfonso Artiaco di Napoli.

Per l’occasione, l’artista ha ideato un allestimento di ceramiche dal potenziale evocativo, per svelare le connessioni e le complessità del tempo. L’opera racchiude i valori dell’influenza artistica di Cibelli in una ricerca tra l’estetica del paesaggio italiano e le opere storiche. Lo scopo del progetto è quello di svelare la bellezza delle opere come dimostrazione della storia passata volta a creare una connessione intensa con gli osservatori.



I valori dell’esposizione sposano quelli del brand Una Esperienze che racchiude l’essenza dello stile autentico italiano. Il 5 stelle invita, perciò, gli ospiti a perdersi nel viaggio tra tempo e cultura durante le giornate di Artissima.



Con questo evento la catena alberghiera prosegue nel suo obiettivo di sostenere il mondo dell’arte con iniziative dedicate alla bellezza nella cornice degli hotel e resort della collezione Una Esperienze, confermando il suo legame con le iniziative protagoniste del panorama culturale del territorio.