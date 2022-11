Belstay Hotels: tutti i numeri della struttura di Milano Assago

Belstay Hotels ha scelto la struttura di Milano Assago per lanciare ufficialmente il proprio brand. Si tratta di un hotel posizionato strategicamente in prossimità della Tangenziale Ovest, non distante dai Navigli e da Rho Fiera, una location che lo rende attrattivo sia per il business travel sia per il leisure.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto Belstay Milano Assago ha superato complessivamente il 60% di occupazione, con un +10% rispetto allo stesso periodo 2019. A dominare è stato il segmento leisure che durante il cuore dell'estate ha rappresentato il 75% del totale, con una clientela business che ha prevalso invece a settembre (55%). L'hotel 4 stelle conta 203 camere di cui 92 superior, 9 junior suite e 102 standard.



Non mancano gli spazi dedicati al Mice con un centro congressi con sala conferenze con capienza massima di 240 persone, un auditorium da 60 posti e una sala polivalente che può ospitare fino a 120 persone. Si aggiungono poi altre 10 salette meeting, il ristorante e il bar, la palestra e la piscina disponibile da giugno a settembre.



"Il profondo intervento di restyling che abbiamo realizzato, unitamente al nuovo format che abbraccia esigenze sia business che leisure, ci hanno dato ragione - sottolinea Roberto Di Tullio (nella foto), a.d. di Belstay Hotels -. Abbiamo lavorato molto e ora siamo concentrati nel farci conoscere dal segmento Mice e business travel".