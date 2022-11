Da una parte risultati di altissimo livello certificati ora anche dai dati dell’Istat, che imputa al turismo e ai servizi gran parte del merito della crescita del pil dello 0,5 per cento nel terzo trimestre. Dall’altra i timori per il caro energia mettono a dura prova le imprese del comparto ricettivo per i mesi a venire, nonostante la domanda si mantenga robusta.

Sono le due facce dell’anno in corso evidenziate da Confindustria Alberghi. “Per il futuro prossimo abbiamo un potenziale interessante, con una domanda sostenuta che arriva anche dai mercati esteri, però è necessario mettere in sicurezza le aziende con un provvedimento robusto contro il caro energia”, sottolinea il presidente Maria Carmela Colaiacovo.



L’associazione esprime quindi preoccupazione sulle tempistiche degli interventi governativi per settori quali la montagna, con la stagione ormai alle porte: “Un problema ancora più grande se pensiamo che altri paesi nostri competitor hanno già attivato soluzioni calmierando i prezzi dell’energia e favorendo le imprese che certamente potranno porsi in maniera diversa sul mercato”.