Quattro new entry per Relais & Châteaux, due sono in Europa

Sono due in Europa, una in India e una in Ecuador le quattro new entry che vanno ad aggiungersi alla collezione di Relais & Châteaux. Una delle nuove strutture aprirà in Francia, a Cognac, a Pasqua 2023: il Relais & Châteaux La Nauve Hôtel & Jardin, in una ex-distilleria del XIX secolo circondata da un parco di quattro ettari con un orto, una peschiera in pietra, due colombaie e un giardino alla francese. L’hotel ha un accesso diretto al fiume Charente, che consente agli ospiti di raggiungere il centro della città in

barca.

Sarà invece inaugurato il prossimo giugno Le Cap Menorca, l’altro nuovo ingresso a Minorca. La struttura disporrà di 15 suite con giardino e piscina privati, una grande Spa e due ristoranti. L’hotel è circondato da 30 ettari di giardini che inclusono oltre 15mila specie di piante e un km di costa affacciata sul Mediterraneo.



Ristoranti e navi

In India, a Mumbai, è entrato a far parte della collezione il ristorante Masque, situto in un’ex fabbrica della città e guidato dal giovane chef Varun Totlani, che rielabora con tecniche innovative le specialità della gastronomia locale.



Infine la new entry dell’Ecuador, la nuova nave MV Evolve che completa la collezione di crociere alle Galapagos targate Ecoventura. La nave, la cui prima crociera è prevista a gennaio 2023, ha ottenuto la certificazione Rainforest Alliance Best Practices, che premia l'uso di pannelli solari, la partecipazione a programmi di azione sociale tra le comunità locali e la tutela della biodiversità delle Galapagos.