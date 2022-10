Giannuzzi, Forte Village Group: “Palazzo Fiuggi fulcro del rilancio del territorio romano”

"È passato un anno e mezzo dall'inaugurazione e i riscontri sia dal mercato nazionale che dall'estero sono assolutamente eccezionali". Lorenzo Giannuzzi parla così della rinascita di Palazzo Fiuggi, storica struttura rilevata nel 2019 da Forte Village Group e tornata a nuova vita a giugno del 2021.

L'occasione è la presentazione al Circolo Canottieri Aniene di Roma del progetto, reso peculiare dalla medical spa di 6mila metri quadri e dalla cucina guidata dallo chef stellato Heinz Beck. "Palazzo Fiuggi - spiega l'ad Giannuzzi - è una struttura unica, che crediamo realmente possa diventare il fulcro della rinascita di un intero territorio". Un territorio a pochi chilometri dalla Capitale che, sottolinea il manager, "grazie agli effetti benefici della sua acqua e a un microclima ideale per l'ossigenazione del corpo, ha tutte le caratteristiche per diventare una health valley. È un processo che richiede tempo, ma già vediamo che sulla scia del nostro esempio anche altri imprenditori stanno investendo per cambiare il posizionamento della zona".



Il restyling

Dopo l'aggiudicazione all'asta per 17 milion di euro, il gruppo ha investito ulteriori 30 milioni nel restyling del complesso: "Il numero delle camere è stato ridotto di un terzo al fine di ampliarle e renderle più confortevoli. Inoltre, nel cuore del parco vi è un altro gioiello, Villa Luisa, una sistemazione per famiglie numerose che - precisa Giannuzzi - offre servizi ancora più esclusivi come butler e chef privato". A. D. A.