Bluserena, stagione invernale al via con l’Hotel Sansicario Majestic

Tutto è pronto in casa Bluserena per la stagione invernale. Il gruppo ha aperto le prenotazioni per l’Hotel Sansicario Majestic, che dal 23 dicembre tornerà ad accogliere gli ospiti.

Inserito nella Vialattea, il 4 stelle consente l’accesso alle 249 piste a ai 70 impianti di risalita che il comprensorio sciistico offre.



L’hotel propone camere a misura di famiglia, ristorante, piscina riscaldata, palestra, Spa e animazione per tutte le età. E ancora assistenza e intrattenimento dei più piccoli, con un’ampia proposta di attività ludico-creative, giochi e laboratori nei club Serenino (3-10 anni) e SerenUp (11-14 anni).



I non sciatori possono esplorare i dintorni a piedi, partecipando a passeggiate organizzate tra i boschi e le cime innevate, in compagnia degli animatori; o raggiungere in breve tempo Cesana e Briançon per sessioni di shopping.



La sera non mancheranno attività di intrattenimento, tra cui cabaret, varietà, giochi, balli, feste e piano bar.