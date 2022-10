Prestigio Collection, progetto di Autentico Hospitality, spegne la sua prima candelina e oggi conta nel suo portfolio 15 strutture partecipanti tra hotel, appartamenti e ville in tutta Italia. Al centro vi è un messaggio cruciale, quello di far capire la rilevanza del canale agenziale e dei t.o. per il segmento 'top' dell'hospitality.

"Si parla di un canale di vendita che può arrivare a rappresentare circa il 25% del fatturato di una struttura - sottolinea Mario Cardone, ceo di Autentico Hotels (nella foto) -. Peraltro, adv e t.o. garantiscono una tariffa media di vendita più alta, un soggiorno più lungo e una stagionalità più ampia".



Lo scopo di Prestigio Collection è aiutare le strutture aderenti a crescere anche nel 2023 dopo un 2022 straordinario, puntando sulla solidità di mercati come Europa e Stati Uniti, nonché sulla ripartenza di quelli asiatici. "Al contempo- - conclude Cardone - non dobbiamo dimenticare che in un comparto appetibile e competitivo come quello del lusso occorre uno sforzo maggiore per raggiungere traguardi importanti, e che bisogna investire nel trade attraverso una promozione commerciale mirata".



Gaia Guarino