Marriott alla conquista dell'America Latina: acquisiti i 5 brand Mexican City Express

Un totale di 52 hotel, pari a 17mila camere: questo il patrimonio che ha portato a casa da Marriott con una transazione da 100 milioni di euro per l'acquisizione dei 5 marchi Mexican City Express.

Grazie all'operazione, evidenzia preferente.com, Marriott raggiunge quota 31 brand e diventa la catena più grande dell'area.



La vendita comprende i brand City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior e City Centro, oltre al programma fedeltà. I marchi in questione sono presenti in 75 città messicane più altre 3 in America Latina; inoltre ci sono anche 5 progetti in fase di realizzazione per un totale di 700 camere.