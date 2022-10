Starhotels firma 'La Grande Bellezza', la sfida creativa per gli artigiani

Si chiama ‘Primitivo’ l’opera artigiana dell’ebanista Andrea Bouquet che ha vinto il premio 'La Grande Bellezza', l’iniziativa promossa da Starhotels in collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d'Arte e Gruppo Editoriale.

‘La Bellezza della Natura’ è stato il tema del Premio 2021-2022: i partecipanti sono stati invitati a presentare opere incentrate sul tema della natura che si inserisce negli ambienti domestici e alberghieri come elemento fondamentale dell'arredo e del vivere quotidiano.



Antiche tecniche di lavorazione

Il premio è andato a un mobile contenitore in noce canaletto, frassino e ciliegio lavorato da Bouquet a marchetterie, un’antica tecnica di intarsio.



“Le opere proposte dai nostri artigiani per questa seconda edizione – ha commentato Elisabetta Fabri, presidente e amministratore di Starhotels - sono state tutte di ottimo livello, testimoniando la maestria, la creatività e il talento del saper fare italiano. Ho scelto il bellissimo cabinet 'Primitivo' di Andrea Bouquet per premiare la grande manualità di questo artista artigiano, che si inserisce pienamente nella tradizione dell’alta ebanisteria piemontese e italiana, coniugata al gusto della contemporaneità”.



Le candidature a ‘La Grande Bellezza’ sono state 164, provenienti da artigiani di età compresa tra i 22 e gli 85 anni, attivi in ogni regione d’Italia. Molti gli atelier storici partecipanti, così come i giovani maestri: altissima la qualità delle opere proposte, dove spesso compare la collaborazione tra designer e artigiani, fra tradizione e contemporaneità.