B&B Hotel sull'isola del Tronchetto a Venezia nel 2024

di Alberto Caspani

L'ultimo albergo di Venezia, prima dello stop ai nuovi progetti sancito dal Comune, spetterà a B&B Hotels. Previsto per luglio 2024, l'edificio sarà costruito sull'isola del Tronchetto, punto strategico all'ingresso del centro storico, ma proiettato anche sulla laguna e sui suoi principali scali d'accesso.

"Grazie alla partnership finanziaria con Blue Sgr e Batipart - spiega Valerio Duchini (nella foto), presidente e ceo B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria - abbiamo investito un fondo di circa 85 milioni di euro per la costruzione ex novo dell'immobile, che occuperà una superficie di oltre 15mila mq, disporrà di 406 camere (standard, superior, multiple) e sarà dotato di 226 parcheggi privati sotterranei. L'edificio è pensato secondo una struttura a E, in modo tale da sfruttare diversi tipi di esposizione, creando un ampio spazio giardino all'esterno, oltre che aree market, bistrot e kitchen/restaurant all'interno".



In linea con i più rigorosi standard green, che includono un roof top fotovoltaico in grado di produrre oltre 200 kW e 10 colonnine di ricarica elettrica, l'hotel sostituirà la tradizionale reception con una hall self check-in e personal sales assistant. Grazie a una sala riunioni da almeno 150 posti, punterà a intercettare una clientela sia leisure che business.