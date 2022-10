Cdp-UniCredit: 750 milioni per pmi di settori strategici

Sostenere l’accesso al credito e la competitività delle aziende italiane di minori dimensioni, con un’attenzione particolare a quelle del Sud Italia, e migliorare le prospettive occupazionali. Questi, come si legge su Hotelmag, gli obiettivi della nuova emissione da 750 milioni di UniCredit, interamente sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti.

Le nuove risorse contribuiranno alla crescita e agli investimenti delle imprese operanti in settori strategici per l’economia italiana, tra cui la ristorazione e i servizi turistici, oltre a beni di consumo, meccanica e metalli. Almeno il 25% dei fondi sarà destinato al Mezzogiorno e almeno il 51% alle pmi.



Cdp ha concesso a UniCredit un finanziamento da 750 milioni, tramite sottoscrizione di un’emissione obbligazionaria senior unsecured, che sarà integralmente impiegato dalla banca attraverso nuovi prestiti, di importo fino a 20 milioni e di durata non inferiore a 24 mesi, a favore delle imprese attive in settori cruciali per il Paese.



L’operazione rientra nell’ambito della più ampia collaborazione tra le due istituzioni, che ha consentito tra l’altro di sviluppare strumenti di finanza alternativa quali i basket bond, e fa seguito al prestito obbligazionario da un miliardo di euro da parte di Cassa Depositi e Prestiti impiegato da UniCredit per nuovi finanziamenti a favore di circa 21mila pmi e mid-cap operanti in settori particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria.