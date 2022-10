Lo Smart Luxury approda a Rimini: nasce Open.Hotel

C’è un hotel che a Rimini incarna un’idea nuova, quella di Smart Luxury. Stiamo parlando di Open.Hotel, la new entry arredata da Contract Lab, studio di progettazione nato dalla collaborazione tra LAGO, azienda specializzata nel settore del design e dell’arredamento d’interni, e MAD051, che seleziona e distribuisce materiali e prodotti per la progettazione degli ambienti interni.

Workplace di lusso

L’obiettivo è di unire due anime diverse del concetto di ospitalità: una dedicata al workplace, l’altra al luxury e al lifestyle. Protagonista del piano terra è dunque la hall, punto focale e centro di attività per i visitatori dell’hotel. In fase progettuale si è voluto dare un tocco distintivo a quest’area con un percorso visivo e tattile regalato dal legno centenario wildwood che collega reception, zona bar e sala colazioni assumendo, a seconda degli ambienti, diverse funzioni.



Anche gli spazi dedicati al co-working giocano un ruolo chiave all’interno di Open. Hotel. Studiati per favorire concentrazione e collaborazione, sono pensati per accogliere i lavoratori garantendo loro massima riservatezza.



Le camere sono 36, di cui tre suite con area benessere e gli arredi, eleganti e contemporanei, sono diversi per ogni camera.