Four Seasons ha un nuovo presidente e ceo: è Alejandro Reynal

Un nuovo ceo per Four Seasons Hotels and Resorts. Dal ieri, 17 ottobre, il nuovo amministratore delegato del gruppo alberghiero è Alejandro Reynal, che ha 20 anni di esperienza nel settore dei viaggi, come si legge su TravelPulse.

Il suo ultimo incarico è stato quello di presidente e ceo di Apple Leisure Group, ma è stato anche amministratore delegato della società di servizi di gestione delle relazioni con i clienti e di outsourcing dei processi aziendali, Atento.



Reynal sostituisce John Davison, che ha deciso di ritirarsi e rimarrà come membro del consiglio di amministrazione di Four Seasons.



"Alejandro si unisce a Four Seasons per segnare l'inizio di un nuovo capitolo, costruendo sulla nostra eredità di successo e su una cultura che abbiamo difeso per oltre 60 anni – dice Isadore Sharp, fondatore e presidente del gruppo -. È un leader di esperienze e, cosa ancora più importante, una persona con un profondo impegno per l'eccellenza e una ampia comprensione dei valori di Four Seasons”