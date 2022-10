Blu Hotels: la prossima settimana a Napoli due giorni di recruiting

Sono 100 le figure professionali ricercate da Blu Hotels sia per la stagione invernale in arrivo sia per quella estiva del 2023. Le selezioni per i candidati sono in programma per il 25 e 26 ottobre prossimi all’Hotel Palazzo Esedra di Napoli.

Il recruiting avrà un’attenzione particolare per figure del settore ristorazione, quali maître di sala, barman, chef de rang, baristi, chef di cucina, pasticceri, cuochi e capi partita. Le selezioni prevedono l’inserimento anche di capi ricevimento, impiegati e ancora personale qualificato per le spa, governanti e cameriere ai piani.



“Il programma di selezioni che abbiamo avviato prevede l’inserimento di figure professionali su tutto il territorio nazionale, sia per la stagione invernale, sia per la prossima estate – evidenzia Fabrizio Piantoni, vicepresidente e direttore del personale -. Ci rivolgiamo a professionisti affermati del settore turistico-alberghiero e ai giovani alle prime esperienze, offrendo loro la possibilità di crescere professionalmente in una realtà aziendale dinamica e strutturata”.



Per partecipare alle selezioni è necessario fossare un appuntamento, inviando la propria candidatura via mail all'indirizzo job@bluhotels.it o attraverso il sito BluHotels.it, accendendo alla sessione “Lavora con Noi”.