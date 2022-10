Viaggio intorno al pianeta terme: la nuova indagine sul desiderio degli italiani

Che cosa chiedono gli italiani alle Terme e ai servizi termali? Quali sono gli aspetti più ricercati e quale sarà il futuro del mercato termale? Quanto evolverà da ora in poi il tema del benessere in rapporto ai territori in cui insistono complessi termali? Da questi e da molti altri quesiti ha preso il via l’indagine ideata e realizzata da Federalberghi Terme in collaborazione con Eumetra, e presentata a Fiera di Rimini nell’ambito di TTG, SIA e SUN 2022. L’obiettivo della ricerca, si legge su Hotelmag, è studiare tendenze e orientamenti della popolazione italiana verso il turismo della salute e in particolare verso i viaggi termali. Le interviste sono state effettuate su un campione di 1000 individui rappresentativi della popolazione per area geografica, genere, età e titoli di studio.

“Dopo i due anni bui della pandemia e le dure restrizioni che hanno costretto gli italiani in gran parte a stravolgere la propria vita, oggi l‘analisi sull’approccio che i viaggiatori del nostro Paese possano avere in relazione alla fruizione delle terme acquisisce un maggior significato – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca (nella foto) -. La realizzazione dell’indagine ha prodotto risultati sorprendenti, di cui sarà importantissimo fare tesoro. Stiamo parlando infatti di un settore che, con le opportunità di crescita che porta con sé, converrà potenziare al massimo per il bene del turismo in tutto il suo complesso”.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link