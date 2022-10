Albergo Etico, a Cesenatico il nuovo hotel inclusivo

Albergo Etico approda a Cesenatico. Per la stagione estiva 2023 aprirà infatti il nuovo hotel, situato a breve distanza dalla spiaggia di Ponente, che amplia la presenza del marchio inclusivo nella Penisola. La ristrutturazione dell’edificio procede, allo scopo di ridare vita all’immobile e adeguarlo fin nei minimi dettagli, per trasformarlo in albergo sì, ma anche in luogo di inclusività a disposizione del territorio. Nell’hotel infatti, si legge su Hotelmag, persone con disabilità saranno inserite nel mondo del lavoro attraverso percorsi dedicati, con l’obiettivo di incrementare la propria autonomia personale.

È stata realizzata anche una sala polifunzionale aperta a tutta la città, per attività di inclusione, coesione e benessere condiviso. Inoltre, l’apertura al territorio ha avviato un dialogo con diverse realtà, in particolare con gli studenti dell’Istituto superiore Leonardo Da Vinci di Cesenatico, e con artisti della città, per dare vita a progetti di cocreazione per l’hotel.



“Albergo Etico Cesenatico è un progetto che camminerà con le proprie gambe, creando le condizioni per la piena sostenibilità finanziaria – ha affermato Alex Toselli, presidente della Cooperativa Download-Albergo Etico -. Oltre a offrire formazione, inserimento lavorativo e crescita professionale a personale con disabilità, l’hotel promuoverà il diritto a viaggiare dei più fragili, l’integrazione e l’inclusione sociale, anche nei rapporti con i fornitori, ma anche il minor impatto ambientale”.



“Fondazione illimity nasce per la rigenerazione di asset immobiliari da destinare a progetti di utilità sociale e di sostenibilità – ha evidenziato Corrado Passera, founder & ceo di Fondazione illimity -. Attraverso lo sviluppo di un ecosistema di partnership vogliamo dare vita a un circolo virtuoso di progetti e iniziative con impatto sociale. Grazie alla rigenerazione dell’immobile e alla collaborazione con Albergo Etico, l’hotel porterà un nuovo valore alla città di Cesenatico. Generare valore non significa semplicemente fare utili, ma essere utili, una missione che viene confermata con fondazione illimity, che saprà riconoscere il potenziale di asset immobiliari da trasformare in nuovi spazi da destinare alla collettività”.