Servizi digitali per l’hospitality: Be Safe Group sceglie Fabrick

Be Safe Group sceglie Fabrick e rafforza la sua offerta di servizi digitali al settore hospitality per ottimizzare i processi e ridurre i costi. “La partnership con Fabrick segna un importante passaggio nello sviluppo del nostro prodotto - spiega il ceo Alessandro Bartolucci -. BeSafe Pay diventa una soluzione ancora più utile per le strutture ricettive che utilizzano il bonifico come principale strumento di incasso. Funzionalità come la riconciliazione automatica e i pagamenti con bonifici in un click, tariffe rateizzate e assicurate e l’incasso delle virtual card permettono di semplificare l’operatività della struttura e rendere sicuri e veloci i pagamenti”.

Giulio Rattone, cbo e head of open banking di Fabrick, aggiunge che “grazie alla partnership portiamo i vantaggi dell’Open Finance nel mondo dell’hospitality, un settore in cui la relazione con il cliente finale gioca un ruolo centrale”. P. T.