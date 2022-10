Gaggio, Gruppo UNA: “Il ritorno dei turisti Usa ci premia”

Un’estate soddisfacente per Gruppo UNA che, nel confronto con il 2019, registra risultati molto positivi. Un 2022 che dovrebbe chiudersi con un +10% sul ricavo medio camera rispetto a tre anni fa e un’occupazione in linea con i livelli pre-pandemia.

“Abbiamo sostituito mercati come Asia e Russia con il mercato americano che è tornato in modo prepotente - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo UNA -. Dopo un primo trimestre difficile abbiamo avuto un pieno recupero sia sulle attività legate al Mice nelle principali città, sia sul leisure”.

Milano Verticale|UNA Esperienze si conferma un punto di riferimento nel capoluogo meneghino, insieme al nuovo UNAHOTELS Trastevere Roma ben rispondono alle esigenze del pubblico Usa sul quale la catena continua a investire. “Il nostro mercato principale rimane comunque l’Italia” aggiunge Gaggio.

In pipeline per il futuro, dopo il recente annuncio di UNAHOTELS Le Terrazze Treviso Hotel & Residence, quindicesima struttura in affiliazione, due nuovi ingressi cittadini di cui uno che potrebbe essere aperto già a gennaio 2023.



