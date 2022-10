CDSHotels, il raddoppio siciliano: arriva il Baia Taormina

Si chiama Baia Taormina la new entry siciliana che CDSHotels ha presentato oggi a TTG Travel Experience e che aprirà i suoi battenti a maggio 2023. "Da tempo cercavamo una struttura adatta ai nostri standard qualitativi e finalmente l'abbiamo trovata nella parte Est della Sicilia - spiega Ada Miraglia, direttore commerciale del gruppo alberghiero (nella foto) -. Si tratta di un 4 stelle superior con 120 camere, che entrerà a far parte della nostra Hotel Collection portando a sei gli hotel, cui si affiancano ora 7 villaggi".

L'investimento

L'investimento, stimato in circa 3 milioni di euro, sarà dedicato a interventi soft su arredo e corredo delle camere, "dal momento che la struttura è in ottime condizioni e non necessita di interventi massicci di riqualificazione".



L'apertura nella parte Est dell'isola consentirà azioni sinergiche con l'altra struttura del gruppo, il Terrasini Città del Mare, a Ovest: "Costruiremo dei pacchetti che abbineranno le due realtà e saranno rivolti alla clientela estera" anticipa Miraglia.

Clientela che, quest'anno, ha affollato tutti gli hotel del gruppo: "Al 30 settembre - rivela Miraglia - a parità di strutture siamo a un più 35% di fatturato sul 2021 e a un più 42,5% sul 2019".

Stefania Galvan