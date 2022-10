Numeri vicini al 2019, ma con la sorpresa in finale di stagione del caro bollette. Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna, ai microfoni di Gente di Viaggi affronta il tema più caldo del momento: il costo dell'energia.



Manca sottolinea che per gli hotel si parla in media di un +400% per le bollette. E per i prossimi mesi si prevedono ulteriori aumenti che metteranno il settore a dura prova.