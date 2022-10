L’autunno di Baia Holiday tra foliage e city break

Baia Holiday rilancia sull’autunno puntando sui city break. L’azienda si appresta ad affrontare la stagione incentivando le fughe last minute nei week end e nei ponti con soluzioni per gli amanti del foliage, immerse nella natura, facili da raggiungere e adatte a target diversificati, dalle coppie alle famiglie con figli.

Tra le proposte di punta per la stagione, il camping village Cavallino, a Punta Sabbioni, ideale per una vacanza a Venezia; il camping village Roma Capitol, per visitare la Città eterna; e, in Lombardia, il Concept Village Piccola Gardiola, a San Felice del Benaco, ideale per raggiungere Brescia, Milano, Bergamo e Verona.