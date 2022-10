Hotrec: tre italiani eletti ai vertici della confederazione

Buone notizie per l’Italia arrivano da Stoccolma, ai lavori della 85a Assemblea Generale di Hotrec.

Tre italiani sono stati eletti ai vertici della Confederazione europea degli imprenditori del settore dell’ospitalità, si legge su Hotelmag, in rappresentanza di Federalberghi e Fipe.



Alessandro Cavaliere rappresenterà l’Italia in seno all’Executive Committee di Hotrec, organo di governo dell’associazione. Antonio Flamini farà parte del Financial Committee. Andrea Chiriatti è stato eletto nel Sectorial Social Dialogue Committee.



A Hotrec aderiscono 47 associazioni nazionali di 36 Paesi, in rappresentanza di oltre due milioni di imprese, con un fatturato di 607 miliardi di euro e dodici milioni di lavoratori.