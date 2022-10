Mangia's Resorts and Clubs: Alex Markovic entra nel management

Alex Markovic e il nuovo senior director of hospitality and brand performance di Mangia's Resorts and Clubs. L’ingresso avviene nel contesto di forte crescita ed espansione del Gruppo e del rinnovamento del top management con l’inserimento di figure apicali con elevate competenze specialistiche nel settore.

“Markovic si distingue per l’expertise manageriale internazionale ultraventennale nel comparto turismo e hotellerie – si legge in una nota dell’azienda - maturata presso gruppi leader mondiali, in particolare Hilton, con focus anche sul mercato italiano. Da ultimo ha ricoperto, a partire dal 2011, l’incarico di Regional Director Brand Performance Europe di Hilton gestendo un portfolio di più di 50 proprietà e sviluppando il business della nota catena. In precedenza, è stato Cluster General Manager di The Leading Hotels of the World nelle strutture siciliane del San Domenico Palace a Taormina e del Grand Hotel Villa Igiea a Palermo.