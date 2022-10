È uscito il nuovo numero di Turismo d’Italia. Nell’edizione di ottobre, sfogliabile su HotelMag, il magazine dedicato al mondo dell’hotellerie offre uno spaccato approfondito dell’autunno che si appresta ad affrontare il comparto, tra appuntamenti importanti e sfide insidiose: una su tutte il caro energia.



Si parte con Sia Hospitality Design, in scena alla Fiera di Rimini in contemporanea con TTG Travel Experience dal 12 al 14 ottobre. Sul nuovo numero, le anticipazini sui principali temi ed eventi della tre giorni.

Caro bollette

Un ampio servizio tocca poi il tema caldo delle ‘bollette monstre’ che stanno mettendo in ginocchio il settore. Un problema che pesa per 3,8 miliardi di euro sugli alberghi italiani.



Intesa SanPaolo

Spazio poi agli attori che stanno sostenendo le aziende dell’hospitality. In un’intervista esclusiva Anna Roscio, executive director sales and marketing Imprese Intesa Sanpaolo, fa il punto sulle linee di finanziamento aperte dall’istituto di credito per la riqualificazione strutturale ed energetica delle imprese del ricettivo, nonché sulle misure in campo per sostenere gli attori del comparto nella lotta ai rincari.



Congressuale

Infine, focus sul congressuale e sul banqueting. I dati Oice certificano la ripartenza dopo un lungo periodo di stop&go.



Sfoglia l’ultimo numero di Turismo d’Italia a questo link