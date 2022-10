Un acronimo che è la croce e la delizia di chiunque lavori con Google: Serp. Quattro lettere che sono le iniziali della traduzione inglese del termine 'pagina dei risultati del motore di ricerca'. La posizione all'interno di questa pagina, così come i dati contenuti in essa, possono decretare il successo o il fallimento di un progetto.

Ora, per gli hotel, c'è un altro elemento che entra in gioco nelle ricerce effettuate dagli utenti tramite Big G: l'attenzione all'ambiente.



Come riporta elledecor.com, dopo i suggerimenti sui percorsi con minor impatto ambientale su Google Maps, Mountain View ha introdotto la valutazione 'green' anche per le strutture ricettive.



Il passo in avanti

Google ha infatti deciso di mostrare, quando si digita il nome di un hotel, non solo i dati riguardanti indirizzo, sito web, contatti e ovviamente prezzi; cliccando sulla 'fogliolina' (simbolo diventato familiare tra gli utenti di Google e che indica proprio i dati riguardanti l'ambiente) si possono ottenere informazioni sulla sostenibilità dell'albergo selezionato.



In particolare, alla voce 'sustainability' si possono ottenere dettagli sulle policy di riciclo, compostaggio del cibo avanzato, utilizzo di asciugamani e oggetti in plastica.