Venezia, scoperte 31 strutture ricettive abusive

Dai lavoratori in nero fino ai letti posizionati nei sottoascala o nei corridoi, in barba a ogni regola. Sono diverse le violazioni delle norme riscontrate dai controlli effettuati a Venezia dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia locale, che hanno portato all'indivuazione di 31 strutture ricettive abusive e a comminare 216mila euro di multe complessive. Le verifiche hanno riguardato in totale 200 strutture. Oltre agli abusivi, sono stati riscontrati anche 8 casi in cui la capacità ricettiva dichiarata era inferiore a quella effettivamente riscontrata.

Come riporta ilrestodelcarlino.it, per scoprire le irregolarità è stato utilizzato un software creato ad hoc dalla Finanza, chiamato 'Dogale', che confronta le offerte di pernottamento presenti sui porali turistici con le strutture ricettive censite dal Comune. Ma per indivuare gli abusivi sono state anche utilizzate le interviste ai turisti in partenza.