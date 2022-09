Convention Passepartout: Welcome cambia e cresce nell’Horeca

Per rimanere al passo con le esigenze del settore Welcome si modifica con una nuova interfaccia web del Pms ridisegnata per una user experience di ultima generazione, una rivisitazione completa del channel manager, un assistente virtuale tramite chatbot integrato con intelligenza artificiale per aiutare l’operatore nell’operatività quotidiana e molto altro. “Puntiamo alla costante evoluzione del prodotto sia da un punto di vista tecnologico sia come target di riferimento – spiega Rudy Ricci, direttore r&s area Horeca retail di Passepartout, nel corso della convention annuale organizzata dalla software house per i propri partner -. La situazione internazionale non è favorevole, ma siamo pronti a cogliere le nuove opportunità che inevitabilmente ogni cambiamento porta con... (continua a leggere su HotelMag)