Hilton Worldwide ha firmato un contratto per la progettazione di suite e altre facilities per gli astronauti della stazione spaziale privata Starlab, in fase di sviluppo da Voyager Space. L’annuncio è stato dato nel corso di IAC 2022 a Parigi.

Starlab è una delle quattro stazioni spaziali private che verranno sviluppate da società statunitensi che andranno a sostituire l’attuale stazione spaziale internazionale, che verrà ritirata entro il 2030.



Hilton, oltre a progettare le suite e sistemazioni per dormire, collaborerà con Voyager per esaminare le opportunità di marketing della stazione spaziale e le esperienze degli astronauti che si troveranno a bordo. Voyager e Hilton collaboreranno per l'architettura e il design, con gli esperti di design creativo e innovazione della società alberghiera che svilupperanno il quartier generale dell'equipaggio a bordo di Starlab, le aree comuni, le suite e le sistemazioni per dormire per gli astronauti.



"Hilton ha innovato per migliorare l'esperienza degli ospiti e ha aperto la strada a nuove destinazioni di viaggio per più di un secolo - ha affermato Chris Nassetta, ceo di Hilton -. Siamo entusiasti di collaborare con Voyager per portare questa esperienza anche dentro Starlab. Per decenni, le scoperte nello spazio hanno avuto un impatto positivo sulla vita sulla Terra e ora Hilton avrà l'opportunità di utilizzare questo ambiente unico per migliorare l'esperienza degli ospiti ovunque le persone viaggino".



Questa partnership tra aziende space e il settore alberghiero potrebbe costituire un primo passo verso la realizzazione di progetti di hotel orbitali, ipotesi a lungo accarezzata dai due settori.