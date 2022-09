Imposta di soggiorno, scade il 30 settembre il tempo utile per l’invio della dichiarazione

Sino al prossimo 30 settembre sarà possibile presentare online il nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021. Oltre che dai canali telematici, l’invio potrà essere effettuato anche dal sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo all’area riservata. Con il Decreto Semplificazioni dello scorso 15 giugno sono, infatti, state apportate alcune modifiche al calendario fiscale, e anche questa scadenza, prevista per il 30 giugno, è stata prorogata alla fine di questo mese.

