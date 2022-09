IHG cresce in Giappone, a Tokyo debutta il brand Indigo

IHG Hotels & Resorts ha firmato un accordo di gestione con Pan Pacific International Holdings Corporation per la prima struttura a brand Hotel Indigo a Tokyo, in Giappone.

L’Hotel Indigo Tokyo Shibuya, il quarto a brand Indigo in Giappone, aprirà le porte agli ospiti alla fine del 2023 e farà seguito all’Hotel Indigo Hakone Gora, aperto nel 2020, all’Indigo Karuizawa e l'Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden, entrambi inaugurati all'inizio di quest'anno.



Il nuovo albergo, di 272 camere, sarà situato in cima al ‘Dogenzaka Dori’, un grande complesso a uso misto, e disporrà di una caffetteria e un bar con terrazza all’aperto. Le camere dei piani superiori, anticipa TopHotelNews, offriranno una vista panoramica che, nelle giornate limpide, si estenderà fino al Monte Fuji.



Lo sviluppo nel Paese

“Abbiamo debuttato in Giappone solo due anni e mezzo fa – ricorda Abhijay Sandilya, MD Giappone, IHG Hotels & Resorts – e ora firmiamo per a il quarto hotel Indigo nel Paese, a dimostrazione dell'incredibile crescita del marchio”.



Il brand Indigo ha ora 254 hotel aperti o in pipeline in tutto il mondo, mentre in Giappone il gruppo IHG ha un totale di 50 strutture aperte o in progetto con sei marchi: (ANA) InterContinental, Kimpton, ANA Crowne Plaza, (ANA) Holiday Inn, Holiday Inn Express e Hotel Indigo. Si prepara inotre a lanciare, nei prossimi anni, strutture a brand Regent Hotels & Resorts, Six Senses Hotels Resorts Spa e voco.

Con l'apertura dell'Hotel Indigo Tokyo Shibuya nel 2023 IHG avrà cinque hotel a Tokyo e otto nella sua area metropolitana.