Les Collectionneurs di Alain Ducasse cresce in Italia con 14 new entry

Cresce il portfolio italiano di Les Collectionneurs. La community presieduta da Alain Ducasse - che riunisce 540 albergatori e ristoratori in 14 Paesi - accoglie 14 nuovi affiliati, tra alberghi e indirizzi del gusto.



Le new entry sono: il Grand Hotel ed de Milan; Grand Hotel Angiolieri, di Seiano di Vico Equense (Sorrento); Trattoria Contemporanea, a Lomazzo (Lago di Como); Materiaprima, Pontinia (Latina); Ristorante Da Tonino (Capri); Casa Mariantonia (Anacapri); Relais Il Nazionale, a Vernate (Piemonte); Cafè Quinson e il Crest Alpine Lodge & Spa (in Valle d’Aosta); La Locanda del Capitano, a Montone (Umbria); Tenuta Borgo Santa Cecilia (Gubbio); Praia Art Resort, a Praialonga (Crotone); il Ristorante Luigi Lepore, a Lamezia Terme; e il Barone di Villagrande, situato ai piedi dell’Etna.

Con questi nuovi ingressi “puntiamo a raggiungere una presenza più capillare a livello territoriale – spiega in una nota Carole Pourchet, direttrice generale di Les Collectionneurs -. E grazie a un’azione di ricerca e sviluppo che stiamo portando avanti costantemente in Italia, abbiamo rafforzato il nostro portfolio di esperienze ‘uniche’ in regioni come la Valle d’Aosta, l’Umbria, la Sicilia e la Calabria, dove fino a poco tempo fa eravamo poco presenti”.