Mercure e il Local Day di Rimini: “L’hotel come esperienza del territorio”

di Gaia Guarino

Mercure Rimini Artis e Mercure Rimini Lungomare sono i due hotel scelti da Accor per il Local Day di Rimini. Dopo l'evento omonimo svoltosi a Siracusa, e in attesa di quello di fine settembre a Lecce, è stata la città romagnola a illuminarsi con i colori e i profumi della tradizione.

La giornata è stata organizzata in collaborazione con VisitRimini, un'iniziativa che, come spiega Chiara Fratantonio, marketing manager midscale brands Italy, Greece, Malta, Israel, "nasce per far scoprire agli ospiti qualcosa in più del posto in cui soggiornano attraverso cultura, sapori e usanze locali".



Il 'discover local'

Il Local Day, infatti, si inscrive in un progetto più ampio di Mercure, brand del gruppo Accor che ha come passione il 'discover local' ossia la volontà di amalgamarsi con quei territori che ovunque nel mondo accolgono le loro strutture.



"Oggi - spiega Luigi Lima, direzione Mercure Rimini Artis e Mercure Rimini Lungomare - qualunque albergo che sceglie per la prima volta di abbracciare il marchio Mercure o che facendone già parte si trova davanti alla necessità di effettuare un restyling, non può prescindere da uno storytelling del territorio".



Alla scoperta di Rimini

"Per esempio - aggiunge - il nostro buffet della colazione include prodotti della Romagna, idem la carta dei vini". E proprio in occasione del Local Day di Rimini i partecipanti hanno avuto l'opportunità di visitare la città con un tour guidato facendo tappa nei luoghi più iconici, dall'Arco di Augusto al Tempio Malatestiano, passando per i landmark legati a Federico Fellini.



Inoltre, dopo una passeggiata per immergersi nella storia e nelle curiosità riminesi, la serata si è svolta con una cena a base di cibi tipici, musica e una masterclass per apprendere i segreti indispensabili per preparare pasta e piadine.