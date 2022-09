Alla Reggia di Venaria un hotel di lusso: il progetto al decollo

Il progetto sembra finalmente prendere corpo e presto Torino avrà un nuovo hotel di lusso. Il progetto prevede la realizzazione della struttura all’interno della Reggia di Venaria, trasformando in suite alcuni locali del sottotetto e, attraverso la riqualificazione della caserma Gamerra, vicino ai giardini. Il modello preso a esempio è quello di Versailles o del castello di Schönbrunn a Vienna.

L’annuncio, come riportato su La Stampa, è arrivato dal presidente del consorzio delle residenze reali sabaude Michele Briamonte e dal direttore Guido Curto in occasione della firma di un’intesa con l'Istituto per il Credito Sportivo, che mette in campo un plafond di finanziamenti di 30 milioni per sostenere la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di programmi di ambito culturale per le residenze reali sabaude.



Il progetto dovrebbe realizzarsi in cinque anni. “I 30 milioni che arriveranno grazie all'accordo con il Credito Sportivo saranno un passo propedeutico in questa direzione - ha aggiunto Briamonte -. Stiamo anche aspettando i risultati di un sondaggio che abbiamo effettuato contattando gli operatori di mercato che possono essere interessati come come Four Season, Stars Hotel o Marriott”.