Ihg: sistemi di prenotazione fuori uso per un attacco hacker

Cyberattacco alla rete di Intercontinental Hotels Group. I sistemi di prenotazione online del gruppo sarebbero stati compromessi a causa di "attività non autorizzate", ovvero a un attacco hacker.

Secondo quanto riporta travelmole.com i clienti avrebbero registrato disservizi con la prenotazione online nella giornata di lunedì. Ihg avrebbe anche precisato di essere al alvoro per ripristinare completamente tutti i sistemi e per valutare l'effettivo impatto dell'incidente.



Il gruppo ha anche pubblicato un avviso sul proprio sito internet in cui avverte dei possibili disguidi nelle prenotazioni e nell'accesso alle informazioni. Ihg non avrebbe precisato ulterioremente la natura dell'attacco.