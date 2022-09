Uk, l’appello degli albergatori a Liz Truss: “Subito misure contro il caro bollette”

“Il nuovo governo deve agire in modo rapido e deciso per affrontare l’impennata delle bollette energetiche che sta colpendo consumatori e imprese”. Questo l’appello che l’amministratore delegato di UKHospitality Kate Nicholls rivolge alla nuova premier britannica Liz Truss.

L’associazione che rappresenta le imprese ricettive del Regno Unito chiede interventi urgenti per salvare il settore dell’ospitalità dai “costi energetici schiaccianti”. “Con bollette in aumento in media del 300%, e in alcuni casi fino al 750% - sottolinea Nicholls - abbiamo un disperato bisogno di un pacchetto di aiuti”.



Tra gli interventi richiesti, precisa Travel Mole, la riduzione delle aliquote Iva e la sospensione delle tasse ambientali.