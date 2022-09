Wyndham e i viaggi su strada: online il nuovo Road Trip Planner

Wyndham Hotels & Resorts ha lanciato sul web Road Trip Planner, lo strumento interattivo che consente di pianificare e prenotare un viaggio su strada in pochi minuti.

Tra le caratteristiche dell’app la possibilità di creare itinerari personalizzati filtrando la ricerca per tempo di percorrenza o distanza, brand alberghieri preferiti del gruppo, servizi, strutture che accettano animali domestici e altro ancora. L’app consiglia i percorsi in base alle preferenze e dà la possibilità di visualizzare più prenotazioni su un’unica schermata, cercando i principali servizi e condividendo in anticipo le richieste della struttura.



Lo strumento è utilizzabile sia da casa, sia una volta in viaggio, dal momento che rende possibile aggiornare il proprio percorso a metà viaggio aggiungendo notti extra, nuove destinazioni e altro ancora.



Il Road Trip Planner di Wyndham è disponibile come parte dell’app mobile Wyndham Hotels & Resorts. I viaggiatori possono scaricare l'app tramite l'App Apple e i Google Play Store.

Con circa 9mila hotel in 95 Paesi e oltre 819mila camere Wyndham Hotels & Resorts è la più grande società di franchising alberghiera al mondo per numero di proprietà.