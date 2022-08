Hyatt Hotels inaugura l'Hyatt Gurgaon a Delhi

di Gaia Guarino

Hyatt Hotels Corporation ha annunciato l'inaugurazione del Grand Hyatt Gurgaon a Delhi. Si tratta di un hotel da 442 camere luxury ed è la prima struttura che Hyatt apre a Gurgaon, una destinazione dinamica adatta sia al leisure sia al business travel.

Per l'azienda si tratta della quarta proprietà in India, mercato che il brand considera strategico soprattutto per il segmento lusso. Come riporta breakingtravelnews.com, l'albergo si caratterizza per la variegata offerta di ristorazione ma anche per lo spazio eventi. Quest'ultimo è dominato dalla Grand Ballroom di 700 metri quadrati e da The Campus, 1.650 metri quadri da sfruttare per i meeting disegnati secondo la logica di un campus universitario, con tanto di aule, biblioteca e spazi comuni. Ciliegina sulla torta è la Culina, una location particolare dove oltre a una 'live kitchen' sono presenti una sala per la musica dal vivo, una games room e una lounge per rilassarsi.