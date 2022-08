Bluserena allunga la stagione, iniziative e proposte per settembre

Dall’Abruzzo alla Puglia, passando per la Calabria e infine approdando sulle coste della Sardegna. Sono numerose le opportunità che Bluserena offre nei suoi villaggi costieri a 4 e 5 stelle a coloro che preferiscono il mese di settembre per la propria vacanza.

La 'Formula Bouquet'

Tra le proposte per il prossimo mese il gruppo ha inserito la ‘Formula Bouquet’: il cliente sceglie il periodo di vacanza e Bluserena la struttura. In questa proposta sono opzionabili i villaggi in Puglia e Calabria e si prevede una riduzione fino al 20% sul prezzo. Il Sibari Green Village in Calabria e il Serena Majestic Hotel Residence hanno inoltre messo a punto pacchetti speciali di 4 notti dall’11 al 15 settembre, mentre per soggiorni fino al 25 settembre la struttura Is Serenas Badesi Village, in Sardegna, garantisce prezzi speciali fino ad esaurimento disponibilità.



L’Is Serenas Badesi Village, affacciato sulla spiaggia bandiera blu di Badesi nel Golfo dell’Asinara, è un quattro stelle con 360 camere che distano 400 m dal mare, tutte con wi-fi, tra cui le camere Prestige, con piscina e bar riservati. Tre i ristoranti gratuitamente accessibili a tutti, cui se ne aggiunge uno a pagamento. A disposizione degli ospiti anche quattro piscine con ampio solarium, lounge bar, centro wellness con oasi benessere esterna e una ricca proposta di attività e attrezzature sportive. Presente anche un Club per bimbi e ragazzi e, tra i servizi, un medico residente e reperibile 24 ore su 24.



Anche il cinque stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA, in Puglia, nell’area naturale protetta di Stornara, agevola i clienti che decidono di soggiornarvi dal 28 agosto al 25 settembre con riduzione delle tariffe fino ad esaurimento disponibilità.