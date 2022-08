Cuba: Blue Diamond Resorts gestirà lo storico Hotel Inglaterra

Sarà il gruppo alberghiero canadese Blue Diamond Resorts a gestire, a partire da novembre, il più antico albergo di Cuba, il lussuoso Hotel Inglaterra dell’Avana, inserito nel novero dei monumenti nazionali del Paese.

La struttura è in una posizione centrale, a pochi metri dal Capitolio Nacional (nella foto), dal Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso e dal Paseo del Prado. Inaugurato il 23 dicembre 1875 ha accolto come ospiti teste coronate, politici e artisti di tutto il secolo; vi hanno soggiornato tra gli altri Winston Churchill, Federico Garcia Lorca ed Enrico Caruso.



Il direttore della comunicazione di Blue Diamond a Cuba, Miguel García, ha riferito a Prensa Latina che la nuova gestione rientra in un piano più ampio di espansione del gruppo alberghiero a Cuba che include, tra gli altri, l'Hotel Royalton Habana Paseo del Prado, in gestione da questo mese, cui si aggiungerà a settembre il Regis, che sarà operativo con il marchio Mystique, rivolto al segmento Adults Only.



A Cayo Largo tornano gli italiani

García ha anche fatto riferimento alla località di Cayo Largo, che il 31 ottobre riceverà il primo volo internazionale dopo le restrizioni dovute al Covid-19, con passeggeri dall'Italia. Qui Blue Diamond gestirà in esclusiva diversi hotel e ville di proprietà del gruppo cubano Gran Caribe.