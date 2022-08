Numa apre la sua terza struttura a Roma: Numa Portico

Numa propone una nuova location su Roma. Si chiama Numa Portico, ed è collocato nella zona del Campo Marzio, vicino a molti dei principali monumenti della Città Eterna, all’interno di un palazzo storico di cui conserva tutto il fascino.

Numa propone ai viaggiatori i suoi ‘hotel del futuro’ nelle più popolari città d’Europa, e con Numa Portico apre il suo terzo indirizzo a Roma.



Le strutture Numa si caratterizzano per processi digitalizzati che semplificano ogni momento del soggiorno; appartamenti progettati in modo unico con interni senza tempo, ubicati in modo strategico nel contesto cittadino, garantiscono unicità e anima al viaggio.



Anche la nuova struttura romana garantisce una piena flessibilità, con il suo concept di ospitalità moderna e le soluzioni tecnologiche avanzate, combinando la qualità di un boutique hotel con la flessibilità. Grazie al check-in online e al codice Pin da usare per entrare nel palazzo e nelle camere, si permettiamo all’ospite di risparmiare il tempo di attesa. Se si soggiorna per il weekend o per un periodo più lungo, la tecnologia e il design sono combinati in modo perfetto, in camere e appartamenti arredati con grande gusto, per creare una sensazione di benvenuto a casa.