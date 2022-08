di Amina D'Addario

Numeri superiori al 2019 e un'occupazione alberghiera vicina al 100%. È un Ferragosto da sold out quello che archiviano le isole e le destinazioni estive più famose della Campania.

In soli tre giorni a Ischia sono sbarcati 50mila turisti. "Non si trova più neanche una camera, siamo in overbooking" racconta a repubblica.it Luca D'Ambra, presidente di Federalberghi Ischia e Procida.



I prezzi non spaventano

Camere introvabili anche negli hotel di Sorrento: "È un boom, numeri così neanche nel 2019" dice Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola sorrentina, sottolineando come l'aumento delle tariffe non abbia scoraggiato le prenotazioni.



"È stato inevitabile: a noi costa tutto di più. Ma questo - ha aggiunto - non ha fermato i turisti. Quest'anno sono molti gli australiani e i turisti dal centro America. E sarà così fino ad ottobre´.



Amina D'Addario