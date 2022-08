Paradis Hotel: new entry di lusso nel cuore della Versilia

di Paola Trotta

Il lusso raffinato del “Paradis Hotel” apre le sue porte in Versilia. Nel centro di Pietrasanta (Lu), il boutique hotel racchiude l'essenza dell'arte, a partire dalle sue stesse mura del’500, l'imponente torrione, al pregiato marmo che adorna gli interni, fino ad arrivare ai quadri, alle sculture, ai gessi, che riempiono i corridoi, le 12 camere, il bar, il ristorante e l’imponente giardino.

La filosofia della struttura è il connubio tra accoglienza di alta qualità ma non convenzionale e del profondo legame tra uomo e natura, voluta da Alain Cirelli, noto chef parigino con esperienza nei maggiori stellati francesi e italiani che, innamorato della Versilia e della sua storia, ha ridato vita all’edificio storico con il boutique hotel franco-italiano.



Anche in cucina regna il bien-vivre, con solo materie prime a Km0, molte provenienti dall’agriturismo di lusso “Pardis Agricole” sito a pochi km dall’hotel, appena inaugurato. In 8 ettari di verde, è immerso il casale con nove camere in completo stile rural chic, 2 villette indipendenti di 90 mq, il tutto circondato da salotti, caminetti, spazi lettura, una piscina, un laghetto, area benessere, social table, in giardino e nelle aree comuni.



Presente un punto vendita dei prodotti e una grande serra, una parte, di 600mq, dedicata ad eventi esterni e matrimoni. Il target dei clienti è business soprattutto nel settore nautica e marmo, artisti, leisure provenienti in primis da Italia e Francia, nord Europa e Usa in particolare per il Paradis Agricole.