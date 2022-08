Marriott Bonvoy: musica, sport e benessere per le esperienze di Moments

Si arricchisce di nuove esperienze all’insegna della musica, dello sport e del benessere il ventaglio delle proposte Moments di Marriott Bonvoy, il programma fedeltà di Marriott International.

Tra le proposte inserite nella rinnovata serie di Moments, Marriott propone un'esperienza nella Città Eterna: si tratta di 'Spettacolo Cercle con protagonista Carlita negli studi di Cinecittà e lezione di pittura con Costanza Alvarez de Castro + pernottamento in suite al W Roma dal 4 al 7 settembre'. Il pacchetto per due persone comprende: soggiorno di tre notti in Wow Suite al W Rome dal 4 al 7 settembre con colazione a buffet; due biglietti per lo spettacolo Cercle con Carlita il 5 settembre, trasferimento privato allo spettacolo e ritorno, accesso alla Vip W Lounge durante lo spettacolo; omaggi; e master class di pittura a cura dell'artista locale Costanza Alvarez de Castro il 4 settembre.



Le altre proposte si rivolgono a quanti vogliono trascorrere un soggiorno esclusivo nel Regno Unito, a Montecarlo e Portogallo: Assistere a concerti, spettacoli comici ed eventi sportivi di altissima qualità all'O2 Arena dalla Marriott Bonvoy® Luxury Suite; Posti in suite per la partita Manchester United - Liverpool all'Old Trafford il 22 agosto; Weekend di lusso a Montecarlo a cura del team Mercedes-Amg Petronas F1 dal 16 al 19 settembre; Scopri la costa dell'Algarve con una master class di fotografia + soggiorno di 2 notti al W Algarve dal 7 al 9 ottobre.



Le novità si aggiungono alle altre esperienze già previste per l’estate, che comprendono: Divertiti con l'accesso Vip al Rock en Seine, uno dei maggiori festival musicali d'Europa, dal 25 al 28 agosto - che offrirà la possibilità di vedere artisti come Arctic Monkeys, Rage Against the Machine, London Grammar, YungBlood, Johnny Blake, Nick Cave and the Bad Seeds, Tame Impala, Stromae -; e Fuel weekend al W Verbier con lezione di yoga individuale con Emilien Badoux dal 2 al 4 settembre, per un

Fuel Weekend nelle Alpi svizzere.