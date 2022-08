Gruppo UNA approda in Salento con il Posia Retreat & SPA | UNA Esperienze

Continua a crescere il portfolio del Gruppo UNA. Il Posia Retreat & SPA | UNA Esperienze, cinque stelle luxury di Torre dell’Orso, entra a far parte degli hotel in affiliazione.

Un ingresso che segna un nuovo traguardo nel Progetto Franchising, andando ad arricchire il segmento upper-upscale di UNA Esperienze.



Grazie all’ingresso del nuovo indirizzo, il Gruppo UNA rafforza la presenza del brand in Puglia e approda in Salento.



L'hotel

La struttura 23 camere e suite spaziose, contemporanee e mediterranee, con mobili di design e grandi vetrate immerse in un’atmosfera zen. Il cuore pulsante della struttura è la Spa con esperti terapisti specializzati in Ayurveda, a cui si affiancano tre piscine - di cui una a sfioro vista mare -; il Ristorante Aura caratterizzato da un ambiente casual e una cucina naturale e mediterranea e due cocktail bar con giardino verticale e rooftop.



A 5 minuti a piedi dall’hotel, Mora Mora Beach offre agli ospiti una spiaggia privata aperta anche agli ospiti esterni con lido, bistrò del mare e cocktail bar, inserito in una struttura eco compatibile. Infine, per gli appassionati di golf, l’Acaya Golf Club 18 buche, uno tra i più suggestivi campi da golf presenti in Italia e primo golf club in tutto il Sud Italia a ricevere le 5 stelle BVGA nella classificazione internazionale dei campi da golf, si trova a soli 15 minuti d’auto dall’hotel.