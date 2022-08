Uno degli albergi più iconici della Laguna non è più italiano. London & Regional Hotels ha infatti acquisito la proprietà dell'Hotel Excelsior di Venezia, di cui aveva già rilevato la gestione. Coima, la precedente proprietà, avrebbe incassato oltre 100 milioni di euro, con i quali procederà aò rilancio di un altra storica struttura del Lido, ovvvero il Des Bains.

Come riporta forbes.it l'accordo prevede anche le concessioni ventennali delle spiagge.



Nel corso della gestione di Coima (arrivata dopo la critica situazione finanziaria creata con la precedente gestione, che aveva portato all'amministrazione straordinaria) sono stati compiuti diversi interventi sulla struttura e sulle spiagge, che sono rimaste operative anche durante la pandemia.



Il progetto per il Des Bains

Ora Coima guarda al recupero dell'Hotel Des Bains, chiuso nel 2010 dalla precedente gestione (la stessa dell'Excelsior), dopo l'avvio di alcuni lavori per un progetto residenziale.



Ma adesso la vecchia idea è stata accantonata e il piano di Coima è quello di rilanciare l'albergo, presentando alle banche un piano di ricapitalizzazione da 150 milioni di euro per riportare l'Hotel Des Bains all'antico splendore, con tutte le sue 190 camere.