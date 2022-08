Cortina: JLL advisor esclusivo nella vendita del Bellevue

“Gli investimenti alberghieri in Italia continuano a dimostrare un buon dinamismo e un costante interesse rivolto verso le destinazioni Resort” Claudia Bisignani, Head of JLL Italy Hotels & Hospitality, commenta con queste parole l’acquisizione dell’Hotel Bellevue Suites & Spa, a Cortina d’Ampezzo, da parte di Prodea Investments e da Invel Real Estate, attraverso un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso.

Cortina riqualifica l'ospitalità

Una transazione in cui il team Hotels and Hospitality di JLL ha rivestito il ruolo di advisor esclusivo nell’operazione di vendita.

“L’Italia - prosegue Bisignani - rappresenta attualmente uno dei bacini più rilevanti per i principali investitori del mercato alberghiero e Cortina d’Ampezzo, anche in considerazione dei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si avvia a un processo di riqualificazione della sua offerta alberghiera”.



La struttura si sviluppa su 7 piani per un totale di 21 suite e 47 serviced apartment e offre un’ampia gamma di servizi tra cui una buona offerta ristorativa, una Spa e dotazioni di parcheggio.

“L’Hotel Bellevue - conclude Leonardo Gloor, Vice President Hotels & Hospitality di JLL - ha confermato l’interesse per tutte quelle opportunità volte ad implementare una strategia di riposizionamento e rebranding”.