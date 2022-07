Svizzera, Mandarin Oriental riapre il Palazzo di Lucerna

Riaprirà il 24 settembre come Mandarin Oriental Palace, Luzern il palazzo storico simbolo della Belle Époque di Lucerna. La ristrutturazione voluta da Mandarin Oriental e curata dagli architetti locali Iwan Bühler Architekten e dagli interior designer londinesi Jestico + Whiles, è riuscita a creare un design contemporaneo, ispirato alla bellezza dei paesaggi svizzeri, pur preservando la storia dell’edificio.

"Dopo quasi tre anni dall'annuncio dell'arrivo di Mandarin Oriental a Lucerna - commenta il direttore generale Christian Wildhaber - ci stiamo preparando ad accogliere i nostri primi ospiti in questo storico monumento locale nella sua nuova veste. Dal 1096 il palazzo è profondamente radicato nella tradizione di Lucerna e siamo entusiasti di poter tornare ad accogliere la comunità locale nella sua casa sul lago”.



I servizi e le camere

L'hotel dispone di 136 camere, di cui 48 suite tra le più grandi di Lucerna, come le due rooftop suite con terrazza panoramica e vista a 360° sul lago e sulle montagne, e la Suite Presidenziale che si sviluppa su una superficie di 133 mq.



Gli organizzatori di eventi avranno a disposizione quattro sale con luce naturale di cui una, il Salon Alpine, con decorazioni originali risalenti al 1906, mentre la Edelweiss Ballroom offre viste sul lago e il giardino. L’hotel dispone anche di una grande Spa, mentre quattro sono i ristoranti e bar, guidati dal celebre chef stellato Gilad Peled: la moderna brasserie Mozern Bar & Brasserie, il ristorante Quai 10 specializzato in cucina mediterranea, Colonnade con la sua Haute Cuisine francese e il giapponese Mizūmi. Sia Colonnade che Mizūmi apriranno nel primo trimestre del 2023.