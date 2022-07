Anantara dal 2025 in Brasile con il Mamucabo Bahia Resort

L'Anantara Mamucabo Bahia Resort, prima struttura del marchio in Sudamerica, verrà lanciato nel 2025 in Brasile. La proprietà sarà situata a Baixio, un distretto sulla costa settentrionale di Bahia, circa 150 chilometri da Salvador.

Come riporta TTG Media, la costruzione della proprietà inizierà nel 2023 e sarà distribuita su un'area di 500mila metri quadrati. L'architettura e la decorazione degli interni del resort sono dirette da Sidney Quintela Architecture + Urban Planning. Anantara Mamucabo offrirà 116 camere, suite e ville con piscina dell’ampiezza variabile da 70 a 163 metri quadrati.

Le aree ricreative includeranno tre ristoranti, due piscine all'aperto, un beach club e un'area per gli sport acquatici, un miniclub e un'area per neonati e bambini. All'interno del beach club un ristorante e un bar serviranno cucina regionale di Bahia, mentre il ristorante principale dell'hotel offrirà piatti internazionali e brasiliani. Un ristorante asiatico sarà situato nella zona centrale del resort, affacciato sul fiume Mamucabo, da cui il resort prende il nome.



I servizi aggiuntivi includeranno un'area sportiva, con un campo da tennis e un campo da paddle tennis, un centro fitness, una terrazza per lo yoga e un'area relax. L'Anantara Spa sarà dotata di piscina, sale massaggi, sauna e circuito di idroterapia.

Dillip Rajakarier, amministratore delegato di Anantara Hotels, ha affermato che il continente sudamericano era "una parte del mondo in cui desideravamo espandere l'impronta di Anantara e questo progetto rappresenta l'opportunità perfetta".