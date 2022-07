Trentino, il lusso nella natura: le nuove suite dell'Olympic Spa Hotel

Sono dedicate al benessere e al legame stretto con la natura le 10 nuove Natural Suite che arricchiscono l’offerta dell’Olympic Spa Hotel in Val di Fassa, in Trentino.

Effetto wow garantito

Il progetto dello studio noa* mimetizza il nuovo e gioca con il profilo delle montagne; l’idea alla base delle nuove Natural Suite e del Natural Spa Chalet è creare davvero una camera che permetta di vivere una vacanza esclusiva, con l’effetto wow garantito dal panorama sulle Dolomiti, e dalla visione del giardino davanti e del bosco.



Le Natural Suite ‘Te Bosch’ hanno un patio interno privato e, per chi soggiorna, saranno a disposizione anche dei sacco a pelo per poter dormire fuori, sotto le stelle. Le Natural Suite ‘Te Aga’, invece, hanno una mini-piscina privata con idromassaggio, riscaldata tutto l’anno e che consente anche di prendere aperitivi direttamente in acqua.



In 5 suite è inoltre presente una piccola fontana da cui sgorga acqua di montagna purissima che nasce a 3.500 metri di altezza.



Il progetto di restyling

Le nuove sistemazioni sono parte dell’ampio progetto di restyling della struttura che include anche la creazione di una nuova sauna sugli alberi, che sarà ultimata nel 2023: una costruzione sopraelevata, realizzata interamente in legno, che si mimetizza con il bosco, con accesso solo esterno attraverso una passerella sopraelevata dall’hotel, per garantire un contatto immediato con la natura circostante.



Tra le proposte dell’hotel immersioni nella natura con un personal trainer del benessere, che organizza percorsi con sessioni individuali di tecniche di naturopatia per migliorare il sonno e ritrovare la motivazione per realizzare i propri progetti e ricaricarsi di energia positiva.